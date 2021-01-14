В Туркменистане объявлен тендер на строительство нового аэропорта

CentralAsia (TM) - Международный тендер на строительство нового аэропорта в административном центре Балканского велаята объявило Министерство строительства и архитектуры Туркменистана, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Новый аэропортовый комплекс, способный обслуживать 100 пассажиров в час, планируется возвести в поселке Джебел, в 18 километрах от Балканбата, на территории прежнего аэропорта местных воздушных линий.

Согласно техническим условиям, разработанным специалистами агентства «Туркменховаеллары», аэропортовый комплекс должен включить в себя пассажирский терминал, запроектированный, построенный и оснащенный с учетом всех требований гражданской авиации, искусственную взлетно-посадочную полосу (ВПП) протяженностью 2700 метров и шириной 45 метров.

Аэродром предстоит оборудовать средствами наземного обеспечения полетов для приема всех типов воздушных судов, эксплуатируемых в агентстве «Туркменховаёллары», вплоть до самолета Боинг-777-200LR.

