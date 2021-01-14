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  14 января 2021
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Равшан Ирматов из Узбекистана вошел в список лучших арбитров десятилетия
Равшан Ирматов
Равшан Ирматов

CentralAsia (UZ) -  Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших футбольных арбитров десятилетия.

В рейтинге Международной федерации футбольной истории и статистики он занял 16 место, набрав с 2011 по 2020 год 33 балла, передает Uznews.uz.

Среди азиатских арбитров в списке фигурируют только двое: Равшан Ирматов и Алирез Фагани из Ирана.

Возглавил рейтинг Феликс Брых из Германии, он набрал 141 балл, на втором месте турок Джюнейт Чакыр – 140 баллов, замыкает тройку лидеров голландец Бьорн Кёйперс – 133 балла.

Чтобы составить объективный рейтинг, IFFHS брала рейтинг каждого конкретного года и присваивала арбитрам баллы. Лучший арбитр года получал 20 баллов, второй лучший арбитр — 19 баллов, третий лучший арбитр — 17 баллов и так далее до двадцатого места.

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