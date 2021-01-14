В Узбекистане за сутки выявили 61 новый случай коронавируса. Всего 77 777

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 13 января количество зарегистрированных новых случаев коронавируса в Узбекистане составляет 77 777 (+61).

По данным Минздрава, новые случаи выявлены в 11 регионах страны.

Всего от коронавируса по Узбекистану выздоровели 76 276 (+79) человек, показатель выздоровления составил 98%.

Из 883 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях страны, 158 находятся в тяжёлом состоянии, а 32 - в критическом.