Российский политолог сравнил Жапарова с Робин Гудом и допустил новые политические потрясения в Кыргызстане

CentralAsia (CA) - В стране, где президентские полномочия часто заканчиваются жестокими потрясениями, Садыр Жапаров одержал победу на внеочередных президентских выборах, вызванных восстанием прошлой осенью, пишет из Москвы Иван Нечепуренко, политический обозреватель издания The New York Times.

Политик одержал победу на досрочных президентских выборах в Кыргызстане, вызванных народным восстанием против предыдущей власти.



По данным ЦИК единственной демократической страны в Центральной Азии, Жапаров получил более 80% голосов. Более 80 процентов избирателей также поддержали передачу политической власти от парламента в руки президента.



В сентябре 2020 года 52-летний Жапаров еще находился в тюрьме, отбывая срок за организацию похищения губернатора региона. В результате жестоких волнений, разразившихся из-за спорных парламентских выборов, Жапаров вышел из тюремной камеры и стал премьер-министром, вспоминает автор октябрьские события прошлого года в Кыргызстане.



Несколько дней спустя он занял временное президентское кресло, прежде чем уйти в отставку и баллотироваться на этот пост уже на досрочных выборах. Главный следственный орган страны быстро отменил приговор Жапарову.

Жапаров, которого его критики осуждали как националиста, связанного с организованной преступностью, пишет автор, пытался сплотить общество, поддерживая свою кампанию.

Также поступали сообщения о нарушениях в голосовании по состоянию на конец воскресенья, когда избирательные органы заявили, что явка составила около 39%.

В воскресенье вечером на пресс-конференции в Бишкеке он сказал, что Кыргызстану сейчас больше всего нужна политическая стабильность.



«Я призываю всех противников объединиться; меньшинство должно подчиняться большинству», - сказал Жапаров. «Я пришел к власти в трудные времена», - добавил он.

Аркадий Дубнов, эксперт по Центральной Азии в Москве, охарактеризовал политика как популистскую фигуру «Робин Гуда», пришедшую к власти, пообещав быстро помочь людям. Выступая в воскресенье на российской радиостанции «Эхо Москвы», Дубнов отметил, что новые потрясения в Кыргызстане неизбежны.

«То, как вся система власти в Кыргызстане была свергнута всего за 48 часов, показывает, насколько нестабильны государственные институты в этой стране», - сказал он.

Бывшая советская республика, не имеющая выхода к морю, с населением 6,3 миллиона человек периодически страдает от политических волнений. После обретения Независимости в 1991 году трое из президентов КР, в том числе непосредственный предшественник Жапарова Сооронбай Жээнбеков, были свергнуты в результате жестоких восстаний.



Бедность, клановое соперничество и региональные разногласия между севером и югом мешали сменявшим друг друга властям осуществлять полный контроль над страной.



Во время последних политических беспорядков протестующие захватили главное правительственное здание, в котором находятся парламент и офис президента. Возмущенная «фальсификацией и утверждениями о массовом подкупе голосов» на парламентских выборах толпа ворвалась в Белый дом и разгромила здание.

После протестов президент России Владимир Путин заявил, что главная проблема Кыргызстана заключается в том, что ее элиты пытаются «подогнать свою внутреннюю политику по образцу некоторых западных стран».



«Они всегда пытаются опередить поезд», - сказал Путин на декабрьской пресс-конференции. «В то же время им не хватает политического сознания и зрелости, как, например, во Франции», - добавил Путин.

Стремясь расширить свои полномочия, Жапаров, похоже, следует за Путиным, предполагает автор. Но этот путь может быть рискованным, считает он. Курманбек Бакиев, еще один предшественник Жапарова, попытался консолидировать все рычаги власти в своих руках в течение пяти лет. В итоге он был свергнут в кровавом бунте.



Кыргызстан — страна, где русский язык является официальным языком, и тесно связана с Москвой. Жапаров обязался во время своего президентства поддерживать тесные связи. Россия имеет авиабазу недалеко от Бишкека и также является основным направлением для сотен тысяч мигрантов из Кыргызстана.



Соседний Китай — еще один ключевой партнер Кыргызстана. Экономический гигант на востоке, главный инвестор в обедневшую экономику Кыргызстана и главный кредитор правительства.