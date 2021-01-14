Двух девушек из Узбекистана спасли из сексуального рабства в Турции

CentralAsia (UZ) - Специалисты из Центра нарушений прав человека сообщают, что в Турции двое азербайджанцев несколько дней удерживали и насиловали двух девушек из Узбекистана. Об этом 13 января передаёт Федеральное агентство новостей.



Мехмет Демирбаш, проживающий в городе Конье, познакомился с Умидой Джураевой и Саидахон Маткаримовой в социальных сетях и несколько дней общался с ними по телефону. Затем он и его друг Ульви Акбаров пригласили девушек, проживавших в Стамбуле, к себе в город. Женщины приняли предложение, их привезли в район Сельчуклу и разместили в однокомнатной квартире.

Демирбаш и Акбаров забрали у гражданок Узбекистана паспорта и совершили сексуальное насилие. После этого они позвонили своим друзьям и заставляли девушек заниматься проституцией под прицелом пистолетов.

Девушки вызвали полицию в ночь на 11 января, заявив, что они были изнасилованы и принуждены к проституции. Дверь в квартире где они находились, была заперта, так что прибывшие по адресу правоохранители были вынуждены обратиться за помощью к пожарным. Девушек спасли, спустив по пожарной лестнице с балкона квартиры на третьем этаже.

Позже полиция задержала Акбарова и Демирбаша. При обыске, проведенном в домах подозреваемых, сотрудники правоохранительных органов изъяли оружие, книгу доходов и расходов, в которой велся учет денег, заработанных на проституции, а также паспорта пострадавших.

Было установлено, что мужчины снимали квартиру рядом с домом, в который они приводили клиентов.

Злоумышленники, которые были взяты под стражу в Управлении общественной безопасности, не согласились с обвинениями. По их словам, женщины из Узбекистана сами пригласили их из Стамбула повеселиться и организовали несколько дней «развлечений» в арендованной ими квартире.

Сейчас оба подозреваемых арестованы по обвинению в торговле людьми, подстрекательстве к проституции, сексуальном посягательстве и лишении свободы. Умида Джураева и Саидахон Маткаримова были переданы в областное иммиграционное управление для депортации на родину.