Ученые заявили, что у переболевших коронавирусом иммунитет сохраняется не менее 8 месяцев

CentralAsia (CA) - Группа ученых из Института иммунологии Ла-Хойи (Сан-Диего, Калифорния) провела исследование, по результатам которого выяснилось, что люди, переболевшие COVID-19, получают защиту от повторного заражения в течение как минимум 8 месяцев.



По словам Венсана Фейе, исследователя из Центра иммунологии Марселя-Люмини, данное исследование подтверждает, что коронавирус вызывает относительно предсказуемый иммунный ответ.



«В начале эпидемии возникали вопросы о продолжительности защиты, и даже говорилось об очень коротком иммунном ответе — от 3 до 4 месяцев. В конечном итоге, мы переходим к более классической схеме», - говорит он.



В США ученые изучили различные механизмы иммунной системы около 200 пациентов, переболевших COVID-19, в том числе 43 человек, заразившихся за период более 6 месяцев. У большинства развилась среднетяжелая форма заболевания и им не потребовалась госпитализация. У 95% бывших пациентов, участвовавших в исследовании, данные показывают, что, по крайней мере, 3 компонента иммунной памяти присутствуют через 5-8 месяцев после появления симптомов, рассказывает Шейн Кротти, руководитель группы.



Иммунный ответ представляет собой сложное явление, выходящее за рамки выработки антител В-лимфоцитами, которые хранят в памяти свойства инфекционного агента, чтобы иметь возможность с ним бороться. В то же время в организме развивается реакция, называемая клеточной, когда Т-лимфоциты целенаправленно поражают инфицированные клетки организма, чтобы избавиться от них. Как сообщалось в статье в Science, через 7 месяцев после инфицирования в крови испытуемых оказалось больше В-лимфоцитов, чем в первый месяц. Число Т-лимфоцитов, по-видимому, снижалось, но они все еще присутствовали почти у 9 пациентов из 10 через 6-10 месяцев после инфицирования".



Пока ни одно исследование с уверенностью не подтвердило то, защита, вызванная вакцинацией, должна иметь как минимум эквивалентную продолжительность. Лабораторные анализы показали сильный иммунный ответ на выработку антител у вакцинированных людей и на клеточном уровне, говорится в статье. Вполне вероятно, что такая защита будет дольше, комментирует Венсан Фейе.



Новая мутация коронавируса из Южной Африки беспокоит специалистов еще больше, чем недавно обнаруженный штамм из Великобритании. Ученые обнаружили in vitro, что эта мутация блокирует действие определенных антител на спайк-белок, тот ключ, который позволяет вирусу проникать в клетки, пишет автор.



«Мы должны наблюдать за этой мутацией, потому что в долгосрочной перспективе она может реально повлиять на наш иммунитет. Из-за нее некоторые антитела больше не распознают спайк-белок. Но другие антитела, которые прикрепляются к другим точкам этого белка, продолжают блокировать вирус. Таким образом, иммунная система может быть затронута этим вариантом коронавируса, но она должна будет оставаться достаточно эффективной», - говорит Эрик Вивье, профессор иммунологии в университете Экс-Марсель и исследователь Центра иммунологии Марсель-Люмини



«Вакцина — это только часть арсенала. Одна из главных целей и задач — это избежать тяжелой формы», - сказал Эрик Вивье.

