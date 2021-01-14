Монгольский мальчик примет участие в Национальной инаугурации детей в США

CentralAsia (MNG) - В мае 2019 года 13-летний монгольский мальчик проживающий в Чикаго, США, Сэргэлэний Чингуун прошёл отборочный тур всемирно известного американского комедийного шоу «All that», проведённый среди 20 тысяч 12-15-летних подростков, и получил право официально работать артистом.

В шоу С.Чингуун не только представляет Монголию, но и все страны азиатского континента. Таким образом, юному монгольскому артисту представляется великолепная возможность «встретиться» с 328-миллионной американской телеаудиторией в первом выпуске шоу, который будет транслироваться 15 июня этого года на телеканале «Nickelodeon».

Всякая всячина (англ. All That) — американское телешоу, созданное студией Nickelodeon и Tollin/Robbins Production в 1994 году.

Шоу помогало начинающим детям-актёрам проявлять свои таланты в разнообразных жанрах. В сериале присутствуют скетчи, смешные рекламы, научные эксперименты, интервью и многое другое

Чингуун Сэргэлэн также примет участие в Национальной инаугурации детей, которая будет организована Национальной кампанией по защите детей, национальной молодежной организацией, в Соединенных Штатах 17 января, перед тем, как пройдет инаугурация Джо Байдена.

О грядущем мероприятии, на котором знаменитости, активисты, выборные должностные лица и молодежь выступают на темы, которые следующая администрация должна рассмотреть, чтобы уделять приоритетное внимание детям, Чингуун написал на своей странице в Facebook: «Я очень рад присоединиться к этому особому мероприятию, и я обязательно буду там, надеюсь увидеть вас там тоже! ».





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