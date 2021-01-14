Как выглядит монгольское озеро Хубсугул после мощного землетрясения. Фото

CentralAsia (MNG) - 12 января Монголию всколыхнуло мощное землетрясение. В аймаке Хубсугул произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7-7 баллов по шкале Рихтера.

Так, 13 января в 19:10 по местному времени в сомоне Ханх, аймак Хубсугул, снова было зафиксировано землетрясение силой 4,8 балла (-ов).

Государственная администрация особо охраняемых природных территорий аймака Хубсугул опубликовала снимки озера с высоты после землетрясения.









































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