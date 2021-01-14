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  14 января 2021
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В Москве школьники приступают к обучению в обычном режиме

CentralAsia (CA) -  С понедельника, 18 января учащиеся с 1 по 11 класс возвращаются в школы и приступают к обучению в обычном режиме, сообщил мэр города Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Он отметил, что решение об отмене дистанционного обучения в старших классах было непростым.

«Ребята устали сидеть дома. Но и риск роста заболеваемости среди школьников по-прежнему очень велик. Поэтому школы должны максимально строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности. В случае выявления даже одного случая инфекции – как и в первом полугодии – весь класс будет временно переводиться на дистанционное обучение», - написал мэр.

Также Собянин заявил, что все остальные ограничения в Москве продлеваются на неделю – до 21 января 2021 года.

Городские вузы и колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы в этот период будут работать в режиме дистанционного обучения или находиться на каникулах.

Мэр объяснил, почему карантин продлевается именно на неделю. По мнению специалистов-эпидемиологов, ближайшие дни прояснят складывающуюся в Москве тенденцию, что позволит принять решения на более длительный срок.

Если не произойдет ухудшения, и стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретет устойчивый характер, мы рассмотрим возможность смягчения еще ряда ограничений, проинформировал Собянин.

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