Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для выяснения происхождения коронавируса

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CentralAsia (CA) - Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения сегодня прибыла в китайский город Ухань для глобального расследования происхождения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил телеканал CGTN.



Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что китайская сторона готова принять и оказать поддержку международной группе в этом расследовании.



По данным телеканала, экспертов у здания аэропорта встретили кареты скорой помощи и сотрудники в защитных костюмах.

Они будут помещены на карантин, который в Китае длится минимум 14 дней.



Первая вспышка коронавируса по официальным данным, произошла на уханьском рынке морепродуктов в конце 2019 года. С началом 2020 года коронавирус начал распространятся по всему миру. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила COVID-19 пандемией.

