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  14 января 2021
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Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для выяснения происхождения коронавируса
// Reuters
Предыстория: https://centralasia.media/news:1674716

CentralAsia (CA) -  Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения сегодня прибыла в китайский город Ухань для глобального расследования происхождения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил телеканал CGTN.

Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что китайская сторона готова принять и оказать поддержку международной группе в этом расследовании.

По данным телеканала, экспертов у здания аэропорта встретили кареты скорой помощи и сотрудники в защитных костюмах.
Они будут помещены на карантин, который в Китае длится минимум 14 дней.

Первая вспышка коронавируса по официальным данным, произошла на уханьском рынке морепродуктов в конце 2019 года. С началом 2020 года коронавирус начал распространятся по всему миру. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила COVID-19 пандемией.

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