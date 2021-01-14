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  14 января 2021
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Со следующего учебного года студенты будут изучать национальную монгольскую письменность

CentralAsia (MNG) -  «Национальная программа монгольской письменности III» будет реализована в 2020-2024 годах. В настоящее время ученики средней школы изучают монгольскую письменность с 6-го класса. В рамках программы студенты смогут изучать монгольскую письменность с нового учебного года.

Кроме того, соответствующие правила будут изменены и введены в действие, чтобы позволить студентам университетов и колледжей сдавать экзамены на монгольской письменностей и подтверждать результаты экзаменов со степенью бакалавра.

Министерству образования, культуры и науки необходимо модернизировать методы обучения и технологию преподавания монгольской письменности в педагогических университетах, организовать учебные семинары для повышения уровня знаний и навыков учителей, а также улучшить и аккредитовать программу «Методика преподавания монгольской письменности».

Планируется организовать региональные и национальные семинары по качеству преподавания монгольского письма и литературы, методологическим реформам и повышению квалификации учителей, а также включить предложения и решения семинара в будущую политику.

Изучение монгольской письменности стало действием на национальном уровне. И даже сам президент Монголии преподает уроки монгольского письма на телевидении.


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