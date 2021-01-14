Навального объявили в России в федеральный розыск

Алексей Навальный

CentralAsia (CA) - Оппозиционер Алексей Навальный объявлен в России в федеральный розыск, сообщает 13 января Deutsche Welle.



В постановлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) об объявлении розыска от 29 декабря 2020 года, сказано, что Навальный «уклоняется от контроля».



ФСИН отмечает, что в конце ноября в отношении Навального проводились первоначальные розыскные действия, в ходе этих действий установить местонахождение Навального не удалось. Речь идет об уголовном деле «Ив Роше», по которому политика осудили на 3,5 года условно.



Адвокат Вадим Кобзев, представляющий интересы политика, подтвердил РБК, что того объявили в федеральный розыск. Кобзев предположил, что это «никак не отразится» на решении Навального вернуться в Россию. Адвокат уточнил в интервью «Новой газете», что Навального могут задержать по прибытии в РФ. Ранее в тот же день Навальный объявил, что отправится в Москву 17 января рейсом авиакомпании «Победа».