Папа Римский Франциск вакцинировался от коронавируса

папа римский Франциск // Ramiro Agustin Vargas Tabares / ZUMA / Global Look Press

CentralAsia (CA) - Папа Римский Франциск вакцинировался от коронавируса американско-немецким препаратом Pfizer-BioNTech, сообщает аргентинская газета La Nacion со ссылкой на источники.



В Ватикане эту информацию пока официально не подтвердили. В недавнем интервью 84-летний понтифик заявил о своем намерении привиться, поскольку это «моральный долг каждого во имя защиты здоровья и жизни ближнего»



Вакцинация от коронавирусной инфекции началось утром, 13 января. Совершеннолетние граждане смогут получить препарат в специальном помещении, расположеном в одном из холлов Зала Павла VI, сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.