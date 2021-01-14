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  14 января 2021
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Папа Римский Франциск вакцинировался от коронавируса
папа римский Франциск
папа римский Франциск
// Ramiro Agustin Vargas Tabares / ZUMA / Global Look Press

CentralAsia (CA) -  Папа Римский Франциск вакцинировался от коронавируса американско-немецким препаратом Pfizer-BioNTech, сообщает аргентинская газета La Nacion со ссылкой на источники.

В Ватикане эту информацию пока официально не подтвердили. В недавнем интервью 84-летний понтифик заявил о своем намерении привиться, поскольку это «моральный долг каждого во имя защиты здоровья и жизни ближнего»

Вакцинация от коронавирусной инфекции началось утром, 13 января. Совершеннолетние граждане смогут получить препарат в специальном помещении, расположеном в одном из холлов Зала Павла VI, сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

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