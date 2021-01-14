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  14 января 2021
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Сумоист Йокодзуна Хакухо вылечился от коронавирус за короткий срок

CentralAsia (MNG) -  Японский сумоист монгольского происхождения Йокодзуна Хакухо вылечился от коронавируса и выписан из больницы. Ему для выздоровления потребовалось всего 8 дней, пишет агентство Reuters.

8 января Японская Ассоциация (ЯАС) сумо провела массовое тестирование борцов, тренеров-наставников, гёдзи и йобидаси.

ЯАС приняла решение не допускать на Хацу басё всех рикиси и тренеров-наставников школ Коконоэ, Томодзуна, Арасио и Миягино.

Из-за коронавируса январский турнир пропустили Йокодзуна Хакухо, второй маэгасира Запада Вакатакакагэ, девятый маэгасира Востока Тиёнокуни, одиннадцатый маэгасира Востока Тиётайрю, тринадцатый маэгасира Запада Тиёсёма, шестнадцатый маэгасира Востока Кайсэй, состоящие во втором элитном дивизионе дзюрё Исиура, Тиёмару, Тиёноо, Энхо, Кёкусюхо, Вакамотохару, Тиёотори, Кёкутайсэй и Тиёноуми.

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