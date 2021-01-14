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  14 января 2021
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Глава Минкультуры Узбекистана призвал отказаться от роскошных свадеб

CentralAsia (UZ) -  Министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков раскритиковал проведение роскошных свадеб. Заявление по этой теме Назарбеков сделал во время интервью местному изданию "Дарё".

Глава Минкультуры посоветовал тратить деньги на образование детей, нежели на роскошные свадебные мероприятия. Министр отметил, что он как гражданин поддерживает скромные свадьбы.

"Большие свадебные заведения можно изменить под кафе или рестораны. Я как гражданин, поддерживаю скромные свадьбы. Сам долгое время был в этой сфере и видел много ситуаций. Были люди, которые годами работали в России и за один день тратили все заработанные деньги. Они, имея проблемы со здоровьем, вновь отправлялись после свадьбы на заработки. К сожалению, у нашего народа проведение роскошных свадеб стало обязательством. Лучше потратить средства, которые тратятся на свадьбы на образование детей. Это будет намного правильнее и полезнее", — цитируют местные СМИ министра Назарбекова.

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