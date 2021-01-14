[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Статистику смертей по Узбекистану предоставят только по официальном запросу, - глава Минздрава

CentralAsia (UZ) -  Министр здравоохранения Узбекистана Абдухаким Хаджибаев объяснил, почему не публикуется статистика смертности. Как сообщают местные СМИ, статистика смертей в Узбекистане обнародуется при наличии официального запроса.

Министр здравоохранения Абдухаким Ходжибаев заявил, что статистика смертей в Узбекистане публикуется только при наличии официального запроса, сообщает местное издание "Дарё".

"Это ни для кого не секрет. Если кто-то попросит официально предоставить статистику, он получил ответ", - цитирует издание главу Минздрава Узбекистана.

При этом Абдухаким Ходжибоев подчеркнул, что без официального запроса информация не будет разглашена.

В ноябре прошлого года Госкомстат Узбекистана впервые за последние годы не предоставил статистику смертности по стране.

Ранее местные СМИ не раз сообщали о том, что количество смертей по стране выросло в несколько раз.

По официальным данным, общее количество летальных исходов от коронавируса в стране составляет 618 (13 января).

print
  • Заболевший коронавирусом президент Армении госпитализирован с пневмонией
  • Статистику смертей по Узбекистану предоставят только по официальном запросу, - глава Минздрава
  • Трампу объявлен импичмент


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com