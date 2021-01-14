Статистику смертей по Узбекистану предоставят только по официальном запросу, - глава Минздрава

- Узбекистан, общество
- 14:23, 14 января 2021
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CentralAsia (UZ) - Министр здравоохранения Узбекистана Абдухаким Хаджибаев объяснил, почему не публикуется статистика смертности. Как сообщают местные СМИ, статистика смертей в Узбекистане обнародуется при наличии официального запроса.
Министр здравоохранения Абдухаким Ходжибаев заявил, что статистика смертей в Узбекистане публикуется только при наличии официального запроса, сообщает местное издание "Дарё".
"Это ни для кого не секрет. Если кто-то попросит официально предоставить статистику, он получил ответ", - цитирует издание главу Минздрава Узбекистана.
При этом Абдухаким Ходжибоев подчеркнул, что без официального запроса информация не будет разглашена.
В ноябре прошлого года Госкомстат Узбекистана впервые за последние годы не предоставил статистику смертности по стране.
Ранее местные СМИ не раз сообщали о том, что количество смертей по стране выросло в несколько раз.
По официальным данным, общее количество летальных исходов от коронавируса в стране составляет 618 (13 января).