Верховный суд Южной Кореи утвердил 20-летний тюремный срок экс-президенту Пак Кын Хе

CentralAsia (CA) - Сегодня Верховный суд Южной Кореи утвердил 20-летний тюремный срок по повторной апелляции бывшему президенту страны Пак Кын Хе. Об этом сообщает телеканал KBS.



В общей сложности, за решеткой политик должна провести 22 года за превышение служебных полномочий, взяточничество и вымогательство.



Из 22 лет два года экс-президенту придется провести в тюрьме за незаконное вмешательство в процесс выдвижения кандидатов на пост главы государства от Объединенной партии будущего «Сэнури».



В 2013 году Пак Кын Хе стала первой женщиной-президентом в Южной Корее, но декабре 2016 года ей был объявлен импичмент парламентом, а официально она была отстранена от должности в марте 2017. Через год суд приговорил экс-президента к 15 годам лишения свободы за взяточничество и еще к пяти — за злоупотребление властью. Ее также оштрафовали на 18 миллиардов вон.



Затем апелляционный суд увеличил срок тюремного заключения до 30 лет. Впоследствии приговор пересматривали еще несколько раз, сняв с экс-президента часть обвинений. Верховный суд поставил в деле Пак Кын Хе точку, поскольку его решение является окончательным и не подлежит дальнейшему обжалованию.