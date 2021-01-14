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  14 января 2021
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В России число зараженных коронавирусом приблизилось к 3,5 млн

CentralAsia (CA) -  За последние сутки в России зарегистрировано 24 763 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 14 января сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявили в 85 регионах страны, в том числе выявлено активно без клинических проявлений — 3 426 (13,8%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 3 495 816 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 95 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 465 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 611 704 человека.

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