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  14 января 2021
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В России за сутки от коронавируса умерли 570 человек

CentralAsia (CA) -  В России за прошедшие сутки от коронавируса скончались 570 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство случаев смерти зафиксировано в Санкт-Петербурге — 83 и в Москве — 68

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 63 940 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 3,4 млн человек, из них выздоровели — 2,8 млн, под медицинским наблюдением остаются 611 704 пациента.

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