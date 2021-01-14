В России за сутки от коронавируса умерли 570 человек

CentralAsia (CA) - В России за прошедшие сутки от коронавируса скончались 570 человек, передает оперативный штаб.



Так, большинство случаев смерти зафиксировано в Санкт-Петербурге — 83 и в Москве — 68

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 63 940 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 3,4 млн человек, из них выздоровели — 2,8 млн, под медицинским наблюдением остаются 611 704 пациента.