Узбекистан внедрит новые стандарты успеваемости учащихся в партнерстве с USAID

CentralAsia (UZ) - Министерство народного образования Узбекистана в партнерстве с Агентством США по международному развитию (USAID) внедрит новые стандарты успеваемости учащихся по классам и предметам. Об этом сообщило посольство США в Ташкенте.

В период с 14 января по 1 февраля текущего года более 60 специалистов сферы образования примут участие в ориентировочном обзорном семинаре по разработке стандартов успеваемости учащихся, организованном Министерством народного образования в партнерстве с финансируемой USAID «Программой совершенствования образования в Узбекистане».

Целью семинара является подготовка сотрудников Министерства к рецензированию проекта стандартов успеваемости учащихся по узбекскому языку как родному и математике (1-4-е классы) и информатике и информационным технологиям (1-11-е классы).

«Этот семинар укрепит потенциал наших сотрудников по проведению тщательной рецензии проекта образовательных стандартов по узбекскому языку как родному, математике и информатике и информационным технологиям. Образовательные стандарты высокого качества являются фундаментом преподавания и обучения, основанного на стандартах, а также высоких результатов учеников», — сказал Шухрат Сатторов, директор Республиканского образовательного центра Министерства народного образования.