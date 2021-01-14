В Туркменистан доставили партии вакцин Pfizer и Спутник V

CentralAsia (TM) - В последнее время туркменские самолеты совершили полеты в Россию и Германию. По данным издания «Хроники Туркменистана», цель полетов – доставка в Туркменистан вакцин Pfizer и Спутник V. О больших партиях речи не идет, в бюджете нет средств на вакцинацию сколько-нибудь значительной части населения.

Отмечается, что в стране нет оборудования и специалистов, которые могли бы сертифицировать эти вакцины. У местных врачей есть опасения, что они не смогут адекватно реагировать на возможные побочные действия вакцин.

По данным Turkmen news, 7 января лайнер туркменских авиалиний в третий раз за последние полгода слетал в Германию. Целью поездки была доставка немецких врачей в Ашхабад.

Напомним, что 20 октября прошлого года президент Гурбангулы Бердымухамедов дал указание по «закупке новых высококачественных вакцин против коронавирусной инфекции, произведенных в различных государствах».

25 декабря состоялась встреча статс-секретаря – замминистра здравоохранения России Александры Дроновой с делегацией Туркменистана во главе с замминистра иностранных дел страны Бердыниязом Мятиевым. По итогам переговоров туркменская сторона выразила заинтересованность в закупке российской вакцины против COVID-19 «Спутник V».

В Туркменистане официально не зарегистрировано случаев коронавируса.