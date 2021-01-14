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  14 января 2021
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В госмагазинах Ашхабада выросли цены на фрукты

CentralAsia (TM) -  В государственных магазинах Ашхабада выросли цены на яблоки, бананы, мандарины и грейпфруты.

По данным корреспондентов «Хроники Туркменистана», в прошедшем году их продавали по 6 манатов за килограмм, перед новогодними праздниками цены выросли до 12 манатов, а с 11 января – 15 манатов.

На прилавках государственной торговой сети базара «Мир» к килограмму свежих бананам продавцы добавляют килограмм почерневших и подгнивших, требуя в сумме оплатить 30 манатов. Многие покупатели отказываются и уходят.

Бананы были востребованы как относительно дешевое и сытное питание, особенно для детей. Но нынешнюю цену за них готовы платить далеко не все.

Все остальные фрукты и цитрусовые (яблоки, мандарины, грейпфруты) продают только по одному килограмму на человека.

Курс доллара на «черном рынке» Ашхабада на 10 января составляет 27,3 маната при покупке и 28 маната при продаже.

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