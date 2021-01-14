В Туркменистане женщинам выборочно продлевают водительские удостоверения

CentralAsia (TM) - По данным издания turkmen.news, отдельным категориям женщин в Ашхабаде далось получить новые водительские удостоверения взамен просроченных. Речь идет о сотрудницах некоторых посольств и автомобилистках, у которых имеются члены семьи с инвалидностью или онкологическим заболеванием.

По информации издания, никто из автомобилисток, не подпадающих под вышеназванные категории, продлить права пока не смог. Женщины, которые пытаются получить водительское удостоверение впервые в жизни, также не добились успеха.

Права женщинам без объяснения причин отказываются продлевать с 2018 года. В сентябре 2020 года около трех десятков автомобилисток в Ашхабаде устраивали стихийные акции протеста у здания Службы дорожной полиции. 21 сентября они также пытались попасть на прием к главе МВД. В этот же день министр внутренних дел Мамметхан Чакыев получил от президента Гурбангулы Бердымухамедова строгий выговор, а участниц похода в МВД начали поодиночке вызывать в полицию и угрожать серьезными проблемами, если они не прекратят бороться. После этого их активность поутихла.

Прием документов на продление водительских прав у жительниц столицы возобновился в начале декабря. Сначала это касалось только женщин старше 40 лет, а в начале января, по сообщению «Азатлыка», сдать документы удалось и некоторым более молодым гражданкам. Но прием документов — еще не гарантия продления разрешения на вождение. Вопрос о восстановлении удостоверений будет решаться специальной комиссией, тогда как мужчинам права продлевают автоматически.

