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  14 января 2021
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Назарбаев считает возможным сохранить правительство после выборов

CentralAsia (KZ) -  Нурсултан Назарбаев сегодня принял участие в заседании партии «Нур Отан» в Мажилисе парламента Казахстана и высказался относительно кандидатуры будущего премьер-министра страны.

«Мое мнение – следует сохранить преемственность. Несмотря на все трудности правительство справилось со своей работой. На фоне всех остальных стран мы показали неплохие результаты. Если президент предложит Мамина Аскара Узакпаевича, то прошу фракцию поддержать его кандидатуру», - сказал он.

Также в ходе заседания Назарбаев предложил кандидатуру Нурлана Нигматулина на пост руководителя фракции партии «Нур Отан» в Мажилисе парламента VII созыва. Депутаты фракции единогласно поддержали данное предложение.

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