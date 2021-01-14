В Индонезии нашли самый древний в мире наскальный рисунок

CentralAsia (CA) - Древнейший из известных наскальных рисунков обнаружен в пещере в Индонезии на юге острова Сулавеси, сообщает «Интерфакс».



Археологи нашли изображение бородавчатой свиньи, которому как минимум 45,5 тысяч лет. Рисунок нанесен красной охрой.



Как отмечает научный журнал Science Advances, детали указывают на то, что изначально изображены были три свиньи и еще одно животное, которое невозможно определить с уверенностью.



Специалисты надеются найти в восточной Индонезии другие образцы наскальной живописи, которые могут относиться ко времени, когда Homo sapiens попали в Юго-Восточную Азию 60-70 тысяч лет назад.



Находка ставит под сомнение предположение о том, что история художественного самовыражения человека началась с Европы.