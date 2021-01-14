Президент Турции Эрдоган сделал себе вакцину от коронавируса

CentralAsia (CA) - Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прошёл вакцинацию от COVID-19. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

"Я тоже вакцинирован", — написал глава государства, сопроводив свои слова смайликом.

Прививку Эрдоган сделал в городской больнице Анкары, сообщает турецкий телеканал NTV. При этом не уточняется, какую именно вакцину получил президент.

Накануне стало известно, что министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа привился китайским препаратом СoronaVaс и тем самым дал старт вакцинации в стране. По словам главы ведомства, Анкара, помимо СoronaVaс, намерена закупить несколько миллионов доз вакцин Pfizer и BioNTech.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в Турции за время пандемии заразились коронавирусом более 2,3 млн человек. Из них жертвами инфекции стали 23,3 тысячи.