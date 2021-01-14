Казахстан зарегистрировал вакцину QazCovid-in от коронавируса

CentralAsia (KZ) - Разработанная в Казахстане инактивированная вакцина QazCovid-in получила временную государственную регистрацию, заявил на брифинге заместитель председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава республики Нурлыбек Асылбеков.

«25 декабря начато клиническое испытание. 11 января завершилась вакцинация 3000 добровольцев. Все они находятся на постоянном контроле. QazCovid-in выдана временная регистрация на 9 месяцев. По вакцине «Спутник» идут подготовительные работы. Что касается зарубежных вакцин, то с учетом эпидситуации этот вопрос сейчас на стадии переговоров», - отметил он.

По предварительным планам, вакцинацию в Казахстане собираются начинать в марте 2021 года. В Минздраве республики рассказали, что с началом массовой вакцинации половина сотрудников ведомства привьется казахстанской вакциной, другая - российской.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения