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  15 января 2021
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Казахстан зарегистрировал вакцину QazCovid-in от коронавируса

CentralAsia (KZ) -  Разработанная в Казахстане инактивированная вакцина QazCovid-in получила временную государственную регистрацию, заявил на брифинге заместитель председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава республики Нурлыбек Асылбеков.

«25 декабря начато клиническое испытание. 11 января завершилась вакцинация 3000 добровольцев. Все они находятся на постоянном контроле. QazCovid-in выдана временная регистрация на 9 месяцев. По вакцине «Спутник» идут подготовительные работы. Что касается зарубежных вакцин, то с учетом эпидситуации этот вопрос сейчас на стадии переговоров», - отметил он.

По предварительным планам, вакцинацию в Казахстане собираются начинать в марте 2021 года. В Минздраве республики рассказали, что с началом массовой вакцинации половина сотрудников ведомства привьется казахстанской вакциной, другая - российской.

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