Меркель встала на сторону Трампа из-за блокировок в соцсетях

CentralAsia (CA) - Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что решение Twitter и других соцсетей заблокировать аккаунты президента США Дональда Трампа является сомнительным.

Об этом, как сообщает Stn.de, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. По его мнению, операторы социальных сетей несут ответственность за то, чтобы политическая дискуссия «не была отравлена ненавистью, ложью и подстрекательством к насилию». Поэтому важно ставить на сообщения специальные метки, как это было в последние месяцы, отметил Зайберт.

Однако свобода выражения мнения является фундаментальным правом и может быть ограничена только законодательными органами, а не в соответствии с требованиями частных компаний, продолжил представитель Ангелы Меркель.

«Вот почему канцлер считает проблемой, что аккаунты президента США были закрыты навсегда», — резюмировал Зайберт.

На аккаунт Трампа в Twitter были подписаны более 89 млн человек. Соцсеть заблокировала его, обвинив в нарушении правил сообщества. Компания объяснила, что посты Трампа, сделанные спустя несколько дней после нападения его сторонников на Капитолий, которое произошло в день утверждения итогов подсчета голосов выборщиков 6 января, нарушают запрет на одобрение насилия.

Вслед за Twitter аккаунты Трампа заблокировали также Facebook, Instagram, Twitch и другие сервисы.