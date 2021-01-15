Новая помощь США в защите уязвимых сообществ от дзудов и других бедствий в Монголии

CentralAsia (MNG) - Помощь USAID повышает способность партнеров правительства Монголии и сообществ готовиться к негативным последствиям стихийных бедствий и реагировать на них.

Правительство США через Агентство США по международному развитию (USAID) запустило двухлетний проект стоимостью 3,7 миллиарда тугриков (1,3 миллиона долларов), направленный на повышение устойчивости монгольских общин к стихийным бедствиям.

Проект USAID «Устойчивые к стихийным бедствиям сообщества», реализуемый в партнерстве с World Vision, поможет уязвимым городским и сельским общинам в Монголии оставаться в безопасности и защитить средства к существованию во время экстремальных погодных явлений и стихийных бедствий.

«Соединенные Штаты и Монголия поддерживают прочное, давнее партнерство, подкрепленное общими интересами развития и общими демократическими ценностями», - сказал посол США в Монголии Майкл Клечески. «Этот новый проект по снижению риска бедствий основан на успехе предыдущих мероприятий при поддержке USAID, которые помогли монгольским общинам подготовиться к природным угрозам, препятствующим развитию страны, и отреагировать на них».

USAID будет работать с местными лидерами и сообществами в городских и сельских районах для повышения осведомленности о рисках стихийных бедствий и проводить обучение по вопросам реагирования на чрезвычайные ситуации, оказания первой помощи и планирования стихийных бедствий, чтобы повысить готовность сообществ к стихийным бедствиям и их способность реагировать на них.

USAID будет поддерживать сообщества, уязвимые к суровой погоде, путем усиления полевых ветеринарных служб и мер по профилактике болезней животных, предоставления семян и обучения для погодоустойчивых кормов для животных, а также строительства приютов для защиты скота во время стихийных бедствий.

С 2010 года USAID помогает уязвимым монгольским общинам быть более устойчивыми к бедствиям, предоставляя около 17 миллиардов тугриков (почти 6 миллионов долларов) на поддержку программ снижения риска бедствий.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения