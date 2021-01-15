[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Продвижение продукции животноводства Монголии на рынки Европы и Швейцарии

CentralAsia (MNG) -  Стефани Бурри, руководитель отдела сотрудничества Швейцарии в Монголии, и Бенуа Мейер-Биш, заместитель руководителя, Ц. Энх-Амгалан, руководитель проекта Green Gold Animal Health, встретились с Ц. Мэндсайханом, министром продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии.

Министр выразил свою высокую оценку ощутимых результатов и воздействия проектов Швейцарского сотрудничества в Монголии, которые были реализованы в сельскохозяйственном секторе Монголии в течение десяти лет, проектов Green Gold Animal Health и Mongol Potato и монгольских овощей.

И глава отдела сотрудничества, и министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности договорились перейти на следующий уровень сотрудничества, чтобы способствовать доступу на рынок и экономическому развитию монгольской животноводческой продукции, особенно «нишевой» продукции, которая уникальна, высококачественна и полностью отслеживаема, и даст клиентам свежий взгляд на рынок.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для выяснения происхождения коронавируса
  • В 2020 году общее поголовье скота в Монголии достигло 67,1 млн
  • Ученые заявили, что у переболевших коронавирусом иммунитет сохраняется не менее 8 месяцев


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com