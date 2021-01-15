Продвижение продукции животноводства Монголии на рынки Европы и Швейцарии

CentralAsia (MNG) - Стефани Бурри, руководитель отдела сотрудничества Швейцарии в Монголии, и Бенуа Мейер-Биш, заместитель руководителя, Ц. Энх-Амгалан, руководитель проекта Green Gold Animal Health, встретились с Ц. Мэндсайханом, министром продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии.

Министр выразил свою высокую оценку ощутимых результатов и воздействия проектов Швейцарского сотрудничества в Монголии, которые были реализованы в сельскохозяйственном секторе Монголии в течение десяти лет, проектов Green Gold Animal Health и Mongol Potato и монгольских овощей.

И глава отдела сотрудничества, и министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности договорились перейти на следующий уровень сотрудничества, чтобы способствовать доступу на рынок и экономическому развитию монгольской животноводческой продукции, особенно «нишевой» продукции, которая уникальна, высококачественна и полностью отслеживаема, и даст клиентам свежий взгляд на рынок.

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