Rio Tinto примет меры к разрешению спора о шахтах в Монголии

CentralAsia (MNG) - Новый исполнительный директор Rio Tinto Якоб Стаушолм быстро продвигается к укреплению отношений ресурсного гиганта с правительством Монголии в попытке разрядить обостряющийся спор по поводу расширения медно-золотого рудника Оюу-Толгой стоимостью 8,7 млрд долларов.

В качестве новой неудачи в реализации проблемного проекта Рио-де-Жанейро правительство Монголии на этой неделе предупредило англо-австралийского горнодобывающего предприятия, что оно недовольно прогрессом в связи с прогрессом в расширении подземного рудника Оюу-Толгой и в настоящее время рассматривает возможность отмены плана разработки и финансирования рудника на 2015 год, если не улучшится экономическая отдача.

Стаушолм, бывший финансовый директор Rio Tinto, был назначен на должность генерального директора горнодобывающего гиганта в декабре. Его предшественник Жан-Себастьян Жак был уволен в прошлом году после возмущения инвесторов по поводу разрушения древних пещер в регионе Пилбара в Западной Австралии.

Новый генеральный директор Rio Tinto ясно дал понять, что налаживание более тесных отношений с правительствами и повышение доверия к заинтересованным сторонам в странах, где он работает, будет одним из его главных приоритетов в его глобальных горнодобывающих предприятиях.

Представитель Rio Tinto сообщил The Age и Sydney Morning Herald, что горнодобывающая компания готова увеличить выгоды для правительства Монголии от проекта, поскольку аналитики предупреждают, что надвигающийся пересмотр условий может привести к дальнейшим задержкам и значительным расходам.

«Rio Tinto добросовестно взаимодействует с правительством по поднятым темам… и остается открытой для улучшения плана подземных разработок, чтобы увеличить выгоду Оюу-Толгой для всех акционеров», - сказал представитель компании.

Тем не менее, Turquoise Hill заявила, что намерена сотрудничать с правительством и Rio Tinto для решения проблемы Плана разработки и финансирования подземного рудника и пересмотра распределения экономических выгод от проекта.

Месторождение Оюу-Толгой в пустыне Гоби в Монголии — одно из крупнейших в мире месторождений меди и золота. Правительству Монголии принадлежит 34% акций Оюу-Толгой, а контрольный пакет акций Turquoise Hill Resources принадлежит компании Rio Tinto - 66%.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения