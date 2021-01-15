От коронавируса умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

- Азия и мир, общество
- 8:10, 15 января 2021
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CentralAsia (CA) - В возрасте 72-лет от коронавируса умер художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский.
Инфомацию подтвердили близкие покойного.
В конце декабря Грачевского госпитализировали после заражения коронавирусом.
«Я в больнице под масками, под кислородом, под капельницами, лечусь как следует», - говорил тогда режиссер агентству ТАСС.
Его состояние оценивали как тяжелое. Позднее Грачевского вывели из медикаментозного сна, но вчера стало известно, что Грачевский снова в медикаментозном сне и его состояние тяжелое.
Грачевский поступил во ВГИК в 1969 году, но окончил его только спустя 23 года. Работал на киностудии имени Горького, был организатором производства на фильмах Марка Донского, Александра Роу и Василия Шукшина.