От коронавируса умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

CentralAsia (CA) - В возрасте 72-лет от коронавируса умер художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский.

Инфомацию подтвердили близкие покойного.

В конце декабря Грачевского госпитализировали после заражения коронавирусом.

«Я в больнице под масками, под кислородом, под капельницами, лечусь как следует», - говорил тогда режиссер агентству ТАСС.

Его состояние оценивали как тяжелое. Позднее Грачевского вывели из медикаментозного сна, но вчера стало известно, что Грачевский снова в медикаментозном сне и его состояние тяжелое.

Грачевский поступил во ВГИК в 1969 году, но окончил его только спустя 23 года. Работал на киностудии имени Горького, был организатором производства на фильмах Марка Донского, Александра Роу и Василия Шукшина.