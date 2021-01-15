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  15 января 2021
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Эксперимент теста на антитела к COVID-19 «Элиза», разработанный монгольскими учеными, прошел успешно

CentralAsia (MNG) -  Эксперимент теста на антитела к COVID-19 «Элиза», разработанный монгольскими учеными, прошел успешно и получил права интеллектуальной собственности.

Монгольские ученые разработали тест для диагностики антител к развитию нового типа коронавируса у человека, инфицированного этим вирусом.

Тестовый диагностический эксперимент прошел успешно, получены права интеллектуальной собственности, ведется работа над его реализацией.

Тест под названием «Элиза» может обнаружить антитела SARS-CoV-2 в крови и плазме человека, изучать распространение вируса и контролировать иммунную систему населения.

Академик Ц. Оюунсурэн, ведущий научный сотрудник Института биологии Академии наук Монголии, сказала: «Мы три месяца проводили исследования, чтобы создать диагностический инструмент. Диагностика разработана 1 августа. Это диагностический тест для выздоровевших от болезни для выявления иммунитета. На первом этапе на развитие диагностики было выделено 16 миллионов тугриков (около $5614), а на втором этапе Министерство образования и науки выделило 180 миллионов тугриков (около $63 тыс.) на тестирование, сертификацию и закупку оборудования».

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