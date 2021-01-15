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  15 января 2021
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Минздрав Таджикистана заявил об отсутствии новых зараженных COVID-19 за сутки

CentralAsia (TJ) -  За минувшие сутки в Таджикистане не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения среспублики.

Общее количество инфицированных, выздоровевших и умерших остается прежним.

Таким образом, с 30 апреля 2020 года в Таджикистане коронавирус выявлен у 13 308 человек, из них вылечились 13 218 пациентов, или 99,3% инфицированных, скончались 90 человек.

Коронавирус в Таджикистане
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