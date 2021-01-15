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  15 января 2021
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На утро 15 января в Казахстане коронавирус выявлен у 835 человек

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 835 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 15 января сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы - 131;

- Атырауская область - 85;

- Павлодарская область - 75;

- город Нур-Султан - 74;

- Костанайская область - 73;

- Алматинская область - 69;

- Акмолинская область - 68;

- Северо-Казахстанская область - 50;

- Карагандинская область - 42;

- Восточно-Казахстанская область - 41;

- Западно-Казахстанская область - 41;

- город Шымкент - 25;

- Туркестанская область - 21;

- Жамбылская область - 17;

- Мангистауская область - 10;

- Кызылординская область - 9;

- Актюбинская область - 4.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлены 166 146 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
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