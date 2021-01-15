На утро 15 января в Казахстане коронавирус выявлен у 835 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 835 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 15 января сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы - 131;
- Атырауская область - 85;
- Павлодарская область - 75;
- город Нур-Султан - 74;
- Костанайская область - 73;
- Алматинская область - 69;
- Акмолинская область - 68;
- Северо-Казахстанская область - 50;
- Карагандинская область - 42;
- Восточно-Казахстанская область - 41;
- Западно-Казахстанская область - 41;
- город Шымкент - 25;
- Туркестанская область - 21;
- Жамбылская область - 17;
- Мангистауская область - 10;
- Кызылординская область - 9;
- Актюбинская область - 4.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлены 166 146 случаев коронавируса.