[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии за сутки коронавирус выявлен у 12 человек. Всего — 1491

CentralAsia (MNG) -  Еще 12 новых случаев заболевания коронавирусом были обнаружены в Монголии в ходе ПЦР-тестирования 16 854 человек, проведенных по всей стране вчера, 14 января. Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщила начальник отделения мониторинга и исследования НИЦИЗ А.Амбасэлмаа.

За последние сутки 14 человек покинули НИЦИЗ и еще 38 человек покинули Центральный военный госпиталь и были переведены на следующий уровень наблюдения.

В результате на сегодняшний день в Монголии официальное число людей, инфицированных коронавирусом, достигло 1491 человека, из них 909 пациентов выздоровели. Кроме того, 571 человек с подтвержденным диагнозом проходит стационарное лечение в НИЦИЗ и Центральном военном госпитале.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В госмагазинах Ашхабада выросли цены на фрукты
  • От коронавирусной пневмонии в Казахстане умер еще один человек за сутки
  • В Монголии провели уникальную операцию новорожденному младенцу


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com