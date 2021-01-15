В Монголии за сутки коронавирус выявлен у 12 человек. Всего — 1491

CentralAsia (MNG) - Еще 12 новых случаев заболевания коронавирусом были обнаружены в Монголии в ходе ПЦР-тестирования 16 854 человек, проведенных по всей стране вчера, 14 января. Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщила начальник отделения мониторинга и исследования НИЦИЗ А.Амбасэлмаа.

За последние сутки 14 человек покинули НИЦИЗ и еще 38 человек покинули Центральный военный госпиталь и были переведены на следующий уровень наблюдения.

В результате на сегодняшний день в Монголии официальное число людей, инфицированных коронавирусом, достигло 1491 человека, из них 909 пациентов выздоровели. Кроме того, 571 человек с подтвержденным диагнозом проходит стационарное лечение в НИЦИЗ и Центральном военном госпитале.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения