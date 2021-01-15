В Норвегии умерли 23 человека, привившиеся вакциной Pfizer

CentralAsia (CA) - В Норвегии скончались 23 человека, которые были вакцинированы препаратом против коронавируса компании Pfizer. Об этом сообщает Норвежское агентство лекарственных средств.



Отмечается, что из них 13 случаев уже изучены.



Общие побочные эффекты могли способствовать тяжелому течению болезни у пожилых людей, говорит Сигурд Хортемо, главный врач агентства.

Норвежское агентство по лекарственным средствам и Национальный институт общественного здравоохранения совместно оценивают все сообщения о побочных эффектах. В результате Норвежский институт общественного здравоохранения изменил руководство по вакцинации от коронавируса, добавив новые рекомендации для пожилых людей.