[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 666 человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 666 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 151 838 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 19 038;

- Алматы - 18 411;

- Нур-Султан - 17 736;

- Атырауская область - 13 397;

- Карагандинская область - 11 879;

- Павлодарская область - 9029;

- Западно-Казахстанская область - 8473;

- Северо-Казахстанская область - 8394;

- Костанайская область - 7589;

- Акмолинская область - 7131;

- Алматинская область - 6163;

- Шымкент - 5347;

- Жамбылская область - 4917;

- Мангистауская область - 3684;

- Актюбинская область - 3655;

- Туркестанская область - 3622;

- Кызылординская область - 3373.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Халтмаагийн Баттулга поздравил Садыра Джапарова с избранием на пост президента Кыргызстана
  • Российский политолог сравнил Жапарова с Робин Гудом и допустил новые политические потрясения в Кыргызстане
  • Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 77 845


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com