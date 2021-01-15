За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 666 человек

// АКИpress

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 666 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 151 838 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 19 038;

- Алматы - 18 411;

- Нур-Султан - 17 736;

- Атырауская область - 13 397;

- Карагандинская область - 11 879;

- Павлодарская область - 9029;

- Западно-Казахстанская область - 8473;

- Северо-Казахстанская область - 8394;

- Костанайская область - 7589;

- Акмолинская область - 7131;

- Алматинская область - 6163;

- Шымкент - 5347;

- Жамбылская область - 4917;

- Мангистауская область - 3684;

- Актюбинская область - 3655;

- Туркестанская область - 3622;

- Кызылординская область - 3373.

Коронавирус в Казахстане

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