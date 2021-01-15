За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 666 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 666 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 151 838 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 19 038;
- Алматы - 18 411;
- Нур-Султан - 17 736;
- Атырауская область - 13 397;
- Карагандинская область - 11 879;
- Павлодарская область - 9029;
- Западно-Казахстанская область - 8473;
- Северо-Казахстанская область - 8394;
- Костанайская область - 7589;
- Акмолинская область - 7131;
- Алматинская область - 6163;
- Шымкент - 5347;
- Жамбылская область - 4917;
- Мангистауская область - 3684;
- Актюбинская область - 3655;
- Туркестанская область - 3622;
- Кызылординская область - 3373.
Коронавирус в Казахстане
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