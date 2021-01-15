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  15 января 2021
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В Монголии провели уникальную операцию новорожденному младенцу

CentralAsia (MNG) -  В больнице общего профиля аймака Хубсугул в Монголии хирурги впервые успешно провели высокотехнологичную операцию по коррекции врожденной непроходимости двенадцатиперстной кишки у новорожденного ребенка.

Хирурги отделений интенсивной терапии хирургии и анестезии работали через телемедицину с заведующим отделением общей детской хирургии Национального центра здоровья Л. Ганбаяром и прооперировали младенца весом 1300 грамм с рожденной непроходимостью двенадцатиперстной кишки.

При высокой кишечной непроходимости ребенку необходима операция, которую выполняют на 1-4 сутки жизни, в зависимости от тяжести состояния при рождении и сопутствующих заболеваний. Этот порок вызывает кишечную непроходимость и при отсутствии своевременной диагностики и последующего хирургического вмешательства приводит к смерти младенца вследствие обезвоживания, интоксикации и недостатка питания.

Как отметили в лечебном учреждении, порок развития был выявлен на стадии беременности.

Операция закончилась в 1:30 ночи 15 января, и это был первый раз, когда местные врачи использовали свои силы для оказания неотложной помощи ребенку с низким весом и врожденным заболеванием.

В то время, когда междугороднее движение ограничено из-за пандемии, сектор здравоохранения разработал сеть телемедицины для оказания неотложной хирургической помощи больницам третичного уровня и аймачным больницам общего профиля.

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