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  15 января 2021
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Минюст Узбекистана запустил собственную страницу в TikTok

CentralAsia (UZ) -  Министерство юстиции Узбекистана запустило страницу «Правовая информация» в социальной сети TikTok.

По сообщению министерства, страница была создана «с целью дальнейшего повышения правовой грамотности и культуры населения, в частности, для повышения правовых знаний и понимания подрастающего поколения».

«На tiktok.com/@huquqiyaxborotuz вы можете ознакомиться с содержанием нормативных документов, законов и решений, принятых в нашей стране, новыми процедурами, интересными видеороликами с юридическими новостями», - говорится в сообщении.

Международная версия сервиса коротких видео TikTok, принадлежащего китайской компании ByteDance, была запущена в 2018 году.

В то же время узбекские власти обеспокоены тем, что видеоконтент в TikTok может оказать негативное влияние на умы молодых людей.

Ранее сообщалось, что МВД Узбекистана предупредило пользователей TikTok и их родителей, что «нарушение общественного порядка, поведения в обществе является мелким хулиганством и карается лишением свободы на срок до 15 суток». Тем не менее, сами представители МВД пользуются услугами этой площадки.

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