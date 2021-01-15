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  15 января 2021
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В Якутии прогнозируют 60-градусные морозы

CentralAsia (CA) -  Жители Якутии переживают самую суровую зиму за последнее десятилетие. Уже второй месяц столбик термометра держится ниже отметки в 40 градусов, а иногда опускается ниже 50.

Метеорологи говорят, что холода продержатся минимум до конца месяца и предупреждают: в регион могут прийти 60-градусные морозы, говорится в сюжете телеканала Euronews.

Одни утепляются, другие говорят, что холода их не пугают. В школах многих районов отменены занятия, пока не наступит относительное потепление.

«Установившийся холод, стужа даже можно ее назвать, на территории республики — это в принципе нормальное явление, но за последние 14 лет, то есть начиная с 2006 года, такой суровой зимы на территории Якутии не было», - говорит начальник гидрометцентра Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Маршалик.

В такие холода водители вынуждены по несколько раз за ночь запускать двигатель, чтобы прогреть машину, и накрывают их специальными накидками, которые в народе называют «Наташами»

Саха-Якутия — самый крупный регион России. Здесь расположены населенные пункты, которые называют северными полюсами холода, — Оймякон и Верхоянск.

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