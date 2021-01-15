В Якутии прогнозируют 60-градусные морозы

CentralAsia (CA) - Жители Якутии переживают самую суровую зиму за последнее десятилетие. Уже второй месяц столбик термометра держится ниже отметки в 40 градусов, а иногда опускается ниже 50.



Метеорологи говорят, что холода продержатся минимум до конца месяца и предупреждают: в регион могут прийти 60-градусные морозы, говорится в сюжете телеканала Euronews.



Одни утепляются, другие говорят, что холода их не пугают. В школах многих районов отменены занятия, пока не наступит относительное потепление.



«Установившийся холод, стужа даже можно ее назвать, на территории республики — это в принципе нормальное явление, но за последние 14 лет, то есть начиная с 2006 года, такой суровой зимы на территории Якутии не было», - говорит начальник гидрометцентра Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Маршалик.



В такие холода водители вынуждены по несколько раз за ночь запускать двигатель, чтобы прогреть машину, и накрывают их специальными накидками, которые в народе называют «Наташами»



Саха-Якутия — самый крупный регион России. Здесь расположены населенные пункты, которые называют северными полюсами холода, — Оймякон и Верхоянск.