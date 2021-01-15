Дуров перечислил президентов, пользующихся Telegram

CentralAsia (CA) - Основатель Telegram Павел Дуров, сообщил, что его сеть в последнее время расширяется за счет новых пользователей, а президенты Бразилии и Турции пополнили ряды тех, кто открыл новые каналы.

«Возможно, мы наблюдаем крупнейшую цифровую миграцию в истории человечества», — отметил Дуров.

По словам основателя Telegram, президенты Мексики, Франции, Украины, Узбекистана, Тайваня, Сингапура, Эфиопии и Израиля уже открыли канал в мессенджере.

Павел Дуров добавил, что для пользователей мессенджера большая честь, что политические лидеры и многие общественные организации используют Telegram для распространения информации о важных проблемах своего общества и борьбы с дезинформацией.

Ранее Дуров объявил, что в начале января количество пользователей Telegram достигло 500 миллионов. Резкое увеличение количества пользователей Telegram связано с тем, что WhatsApp, самый популярный мессенджер в мире, обновил условия обслуживания и политику конфиденциальности. Эти изменения вызвали возмущение у многих пользователей, и они начали переходить на другие мессенджеры.