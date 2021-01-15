Дуров перечислил президентов, пользующихся Telegram

- Азия и мир, общество
- 10:31, 15 января 2021
- Просмотров: 1393
- Обновлено: 10:34, 15 января 2021
CentralAsia (CA) - Основатель Telegram Павел Дуров, сообщил, что его сеть в последнее время расширяется за счет новых пользователей, а президенты Бразилии и Турции пополнили ряды тех, кто открыл новые каналы.
«Возможно, мы наблюдаем крупнейшую цифровую миграцию в истории человечества», — отметил Дуров.
По словам основателя Telegram, президенты Мексики, Франции, Украины, Узбекистана, Тайваня, Сингапура, Эфиопии и Израиля уже открыли канал в мессенджере.
Павел Дуров добавил, что для пользователей мессенджера большая честь, что политические лидеры и многие общественные организации используют Telegram для распространения информации о важных проблемах своего общества и борьбы с дезинформацией.
Ранее Дуров объявил, что в начале января количество пользователей Telegram достигло 500 миллионов. Резкое увеличение количества пользователей Telegram связано с тем, что WhatsApp, самый популярный мессенджер в мире, обновил условия обслуживания и политику конфиденциальности. Эти изменения вызвали возмущение у многих пользователей, и они начали переходить на другие мессенджеры.