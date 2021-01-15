В Узбекистане внедрят систему, способную распознавать инсульт в первые 4 часа

CentralAsia (UZ) - Разработку, способную распознать инсульт в первые 4 часа с помощью искусственного интеллекта, планируется внедрить в Узбекистане. Это станет возбожным благодаря партнерству Национальной палаты инновационного здравоохранения Узбекистана с казахстанской компанией «Cerebra.ai Ltd».

Национальной палатой совместно с казахстанскими партнерами планируется запуск в Узбекистане пилотного проекта по оказанию медицинских услуг с применением искусственного интеллекта, а именно системы «Церебра» по автоматизированной диагностике ишемического и геморрагического инсультов.

По данным местных СМИ, искусственный интеллект, внедренный в платформу «Церебра», после интеграции с компьютерными томографами, установленными в лечебно-профилактических учреждениях, способен распознать инсульт в первые 4 часа, что не всегда возможно сделать человеческому глазу при читке результатов компьютерной томографии.

Кроме того, искусственный интеллект способен рассчитывать изменение плотности ткани в ядре инсульта, сопоставляя его с остальной неповрежденной тканью мозга. Это в свою очередь позволит минимизировать риски человеческих ошибок при анализе визуальных данных компьютерной томографии головного мозга.

«Результатом внедрения данного проекта станет своевременное назначение пациенту незамедлительного лечения в период терапевтического «окна», что в свою очередь снизит риски потери функций, инвалидизации и будет способствовать быстрому возвращению к полноценной жизни человека после перенесенного инсульта», — отметил председатель Национальной палаты инновационного здравоохранения Узбекистана Ровшан Изамов.

В ходе подписания Меморандума, сторонами достигнута договоренность об анализе в ближайшие 2 недели специалистами Национальной палаты работы уникальной системы «Церебра» в 7-ой городской больнице города Алматы. Это станет первым этапом реализации пилотного проекта.