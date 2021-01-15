В МЧС Узбекистана опровергли слухи о прорыве Кайраккумского водохранилища

CentralAsia (UZ) - Накануне, 14 января, в социальных сетях распространилась информация о том, что якобы прорвало Кайраккумское водохранилище, расположенное на территории соседнего Таджикистана.

В МЧС Узбекистана отметили, что данная информация ложная и не имеет под собой никакой основы. Согласно точным данным чрезвычайного ведомства Таджикистана, Кайраккумское водохранилище находится в целостности и функционирует в штатном режиме.

В ведомстве призвали жителей не верить слухам.

Кайраккумское водохранилище, длина которого 55 км, а ширина 20 километров, было искусственно создано для того, чтобы обеспечивать водой для полива соседние Узбекистан и Казахстан. Ежегодно до начала поливных работ Таджикистан начинал накапливать воду, а затем в сезон сбрасывать ее через Кайраккумскую ГЭС.