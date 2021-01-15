В Монголии производство переработанных угольных брикетов и лицевых масок в 2020 году увеличилось в 2,7-13,3 раза

CentralAsia (MNG) - По предварительным результатам 2020 года валовая промышленная продукция достигла 16,5 трлн тугриков или примерно $5 млрд 8 млн снизившись на 1,2 трлн тугриков или примерно $421 млн (6,7%) по сравнению с предыдущим годом. Это снижение произошло в основном из-за снижения валового производства в горнодобывающей промышленности и карьере на 1,1 трлн тугриков или примерно $ 390 млн (8,4%) и на 227,6 млрд тугриков или около $ 79 млн (6,1%) в обрабатывающей промышленности.

Однако производство электроэнергии, тепловой энергии и водоснабжения выросло на 74,9 млрд тугриков или примерно $ 26 млн (6,7%). Производство водоснабжения, канализации, удаления отходов и реабилитации увеличилось на 23,6 млрд тугриков или примерно $8,2 млн (21,5%) по сравнению с предыдущим годом.

По предварительным результатам 2020 года горнодобывающая промышленность, добыча меди, концентрата, железной руды и золота увеличились на 1,1-24,6% по сравнению с предыдущим годом. В обрабатывающем секторе производство бутилированной воды, безалкогольных напитков, соков, цемента, пшеничной муки и молока выросло на 0,8-11,5% по сравнению с предыдущим годом. Также производство угольных брикетов и лицевых масок увеличилось в 2,7-13,3 раза по сравнению с прошлым годом. В декабре прошлого года в Монголии открыли второй завод по производству угольных брикетов. Ожидается, что новый завод способен производить 600 тыс тонн угольных брикетов в год.

Однако в секторе добычи полезных ископаемых добыча бурого угля, плавикового шпата, каменного угля и сырой нефти снизилась на 1,8-40,3%. В обрабатывающем секторе производство алкоголя, алкогольных напитков, извести, катодной меди, гребенного кашемира, мяса, концентрированного угля, кашемировых изделий, металлических коней и сигарет снизилось на 0,8-49,1% по сравнению с предыдущим годом.

По предварительным результатам 2020 года продажи промышленной продукции достигли 19,7 трлн тугриков или примерно $ 6 млрд 9 млн, снизившись на 902,3 млрд тугриков или примерно $ 317 млн (4,4%) по сравнению с предыдущим годом. В основном это произошло за счет снижения продаж продукции горнодобывающей промышленности на 539,2 млрд тугриков или около $ 189 млн (3,8%) и на 470,6 млрд тугриков или около $ 165 млн (8,8%) продаж продукции обрабатывающей промышленности.

источник: Национальное статистическое управление.

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