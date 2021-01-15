[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 77 845

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 14 января количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане достигло 77 845 (+68).

По данным Минздрава, за сутки 68 новых случаев выявлено в 13 регионах страны.

За сутки скончался 1 пациент с коронавирусом, а общее число умерших от этой болезни в Узбекистане достигло 619.

Всего вылечено 76 335 (+59) человек, показатель выздоровления составил 98%. Из 891 пациента, который в настоящее время проходит лечение в медицинских учреждениях, 158 находятся в тяжёлом состоянии, а 32 - в критическом.

Новости по теме:

print
  • В Швейцарии карантин из-за коронавируса продлили до марта
  • Дуров перечислил президентов, пользующихся Telegram
  • В Монголии за сутки коронавирус выявлен у 12 человек. Всего — 1491


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com