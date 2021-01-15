Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 77 845

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 14 января количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане достигло 77 845 (+68).

По данным Минздрава, за сутки 68 новых случаев выявлено в 13 регионах страны.

За сутки скончался 1 пациент с коронавирусом, а общее число умерших от этой болезни в Узбекистане достигло 619.

Всего вылечено 76 335 (+59) человек, показатель выздоровления составил 98%. Из 891 пациента, который в настоящее время проходит лечение в медицинских учреждениях, 158 находятся в тяжёлом состоянии, а 32 - в критическом.