Стройкомпании Москвы и Подмосковья наймут 14 тыс мигрантов из Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Две российские строительные компании в текущем году в рамках оргнабора в Узбекистане привлекут 14 тысяч трудовых мигрантов из этой страны для работы на объектах в Москве и Подмосковье. Об этом сообщает 14 января пресс-служба министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана .

По данным министерства, первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Узбекистана Эркин Мухитдинов встретился с представителями "ПИК-Индустрии" и "ТехСтроя", прибывшими в республику для отбора кандидатов на трудоустройство на объектах в Москве и Подмосковье.

"До конца 2021 года эти компании имеют возможность трудоустроить в России 14 тысяч граждан Узбекистана", - говорится в сообщении в Telegram-канале минзанятости. По данным ведомства, отбор будет вестись до конца января по всем регионам республики по следующим специальностям - монтажник-сантехник, электросварщик, электромонтажник, каменщик, арматурщик, формовщик, стропальщик и отделочник.

Ранее сообщалось, что власти Узбекистана привлекли 30 работодателей и рекрутинговые агентства из России для организации организованного набора сограждан на работу в РФ. В конце декабря прошлого года группа специалистов российских компаний ПЭК и "Техагро" в Узбекистане провела отбор 2 тысяч граждан республики.

В сентябре президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал постановление, предусматривающее с помощью организованного набора в 2020-2021 годы довести число работающих в России сограждан до 100 тысяч, улучшив уровень их профессиональной и языковой подготовки.

По официальным данным узбекской стороны, на заработках за пределами Узбекистана, население которого составляет более 34 миллиона человек, находятся около 2 миллионов человек (около 20% экономически активного населения), в том числе - порядка 1,5 миллиона в РФ.



