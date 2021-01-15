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  15 января 2021
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Новые депутаты парламента Казахстана приносят присягу. Видео

CentralAsia (KZ) -  Сегодня в Казахстане проходит первое пленарное заседание Мажилиса VII созыва. Новые депутаты парламента начали приносит присягу народу.

Парламентские выборы в Казахстане прошли 10 января. Семипроцентный барьер преодолели три партии: «Нур Отан» — 76 мандатов, «Ак жол» — 12 мандатов и Народная партия Казахстана — 10 мандатов. Также 9 депутатов избраны от Ассамблеи народа Казахстана.

Онлайн-трансляция заседание ведется на YouTube-канале Мажилиса парламента.

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