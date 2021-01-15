Туркменистан и Афганистан запустили железную дорогу Акина-Андхой и ЛЭП Керки-Шиберган

CentralAsia (TM) - Накануне, 14 января, президенты Туркменистана и Афганистана посредством телемоста приняли участие в церемонии ввода в строй железнодорожной ветки Акина – Андхой, международной оптико-волоконной системы связи и транзитных потоков по направлениям Имамназар (Туркменистан) – Акина (Афганистан) и Серхетабат (Туркменистан) – Тургунди (Афганистан), а также линии электропередачи от туркменского города Керки до афганского Шибаргана. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

30-километровая ветка Акина – Андхой, связанная с железнодорожной системой Туркменистана, является частью масштабного транспортного проекта, призванного связать страны региона с дальнейшим выходом на железнодорожную сеть Китая.

Строительство первой очереди Азиатского международного железнодорожного транспортного коридора – участка Керки-Имамназар (Туркменистан) – Акина (Афганистан), было завершено в октябре 2016 года. В июле 2019 года на станции Акина провинции Фарьяб состоялось открытие 10-километровой железнодорожной ветки и был дан старт строительству железнодорожной магистрали Акина – Андхой, которая сегодня вошла в строй.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани дали благословение на ввод в эксплуатацию данных объектов.

В режиме телемоста участники церемонии увидели как со станции Акина в сторону города Андхой в торжественной обстановке отправился железнодорожный состав, состоящий из 20 грузовых вагонов и цистерн с экспортной продукцией Туркменистана.

Так, 10 из них доставят в пункт назначения различные виды топлива, в том числе газобензин ECO-93, керосин и другие нефтепродукты, другие семь − минеральные удобрения и еще три – растениеводческую продукцию.

Туркменистан и Афганистан реализуют еще один транспортный проект – строительство железной дороги Тургунди – Герат. Её протяженность составит 173 километра. По мере подключения к железным дорогам Акина – Андхой и Тургунди – Герат новых логистических маршрутов, будет нарастать их роль как важных звеньев международного транспортного коридора, простирающегося от Каспия до Индийского океана.