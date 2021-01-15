В Туркменистане «из-за распространения различных заболеваний» закрыт сезон охоты

CentralAsia (TM) - Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана на страницах газеты «Нейтральный Туркменистан» информирует граждан страны о том, что сезон охоты в Туркменистане объявляется закрытым до 31 марта 2021 года.

Данное решение принято с учётом сложившейся в мире обстановки распространения различных острых инфекций, включая птичий грипп, а также с целью предотвращения распространения этих инфекций среди населения, отмечается в сообщении Министерства.

По официальным данным, в Туркменистан коронавирус не проник. Хотя зарубежные СМИ и анонимные источники сообщают о зараженных и умерших от COVID-19.